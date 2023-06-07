Кудрин назвал роботакси "Яндекса" революцией в транспорте

Как отметил советник по корпоративному развитию компании, машина сама перестраивается и пропускает пешеходов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Робототакси "Яндекса", запущенное в тестовом режиме в московском районе Ясенево, является революцией в транспортных технологиях. Такое мнение выразил советник по корпоративному развитию компании, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в своем Telegram-канале.

"Я уже ездил в таком автомобиле в другом месте, чувствовал себя безопасно. Машина сама перестраивается, пропускает пешеходов. Чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно в городе, было накатано уже суммарно более 24 млн км. Это новая революция в технологиях на транспорте", - сообщил Кудрин.

Ранее сегодня "Яндекс" запустил в тестовом режиме в московском районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, а в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет, сообщали в пресс-службе компании.