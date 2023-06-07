"Фосагро" оценила свой взнос в бюджет на уровне 7 млрд рублей при выплате в 2023 году

Об этом заявил замгендиректора по финансам и международным проектам "Фосагро" Александр Шарабайко

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" оценивает сумму разового взноса в федеральный бюджет для компании менее чем в 7 млрд рублей и готов выплатить ее в этом году, заявил замгендиректора по финансам и международным проектам "Фосагро" Александр Шарабайко.

"Что касается самого объема windfall tax, мы его оцениваем в сумму чуть менее 7 млрд рублей при условии, что мы платим в этом году. Наша оценка - менее 7 млрд [рублей], платим в четвертом квартале этого года, если все правки и все объявленные формулы расчетов будут верны", - сказал Шарабайко в ходе эфира клуба "Финам премиум".