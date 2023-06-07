Росатом разрешил начать строительство новых блоков Ленинградской АЭС

Срок действия разрешения - 5 лет

ТАСС, 7 июня. Росатом выдал концерну "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации) разрешение на первый этап строительства новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Об этом сообщает газета атомной отрасли "Страна Росатом".

"6 июня Росатом выдал Росэнергоатому разрешение на первый этап строительства седьмого и восьмого энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200", - пишет газета. Срок действия разрешения - 5 лет, до 6 ноября 2028 года, уточняется в сообщении.

"Мы получили важный документ, который дает нам право приступить к выполнению одного из ключевых этапов строительно-монтажных работ по объектам седьмого энергоблока. Начнем с разработки котлована под ядерный остров, чтобы уже весной следующего года приступить к первой ключевой операции - бетонированию фундаментной плиты здания реактора", - цитирует издание директора Ленинградской АЭС Владимира Перегуду.

Проект энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС уже получил ряд обязательных документов, предваряющих начало строительства. Эти документы подтвердили, что проект второй очереди с реакторами ВВЭР-1200 соответствует экологическим требованиям и законодательству в области охраны окружающей среды, требованиям технических регламентов в области ядерной, экологической и промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям и т. д. До конца года станция планирует получить лицензии на сооружение ядерных установок.

Энергоблоки №7 и №8 заместят блоки №3 и №4 Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000 в целях обеспечения потребностей северо-западного региона в электроэнергии. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 и 2032 гг. соответственно. Ежегодно каждый новый блок будет передавать в энергосистему страны почти 9 млрд кВт/ч электроэнергии. За 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 млрд кВт/ч.