Правительство поддержало отмену двойного взимания НДС при продаже авто с пробегом

Однако кабмин попросил определить источники выпадающих доходов федерального бюджета, если закон будет принят

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает законопроект сенаторов, который отменяет двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей с пробегом между дилерскими центрами. Текст заключения кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Ранее законопроект группы сенаторов был направлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторами документа выступают глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, его заместитель Мурат Хапсироков, первый зампред комитета СФ по социальной политике Ольга Забралова, член комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев, член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении кабмина.

В частности, правительство просит уточнить процедуры документального подтверждения правомерности применения продавцом авто порядка определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, а также определить источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае принятия и реализации закона. Как пояснил ТАСС сенатор Кутепов, законопроект будет внесен в Госдуму в четверг.

Согласно пояснительной записке, первичный НДС уже заложен в стоимость впервые продаваемой новой машины. При этом в настоящее время, если дилер покупает напрямую у водителя автомобиль с пробегом, то потом не может продать машину другому юридическому лицу по реальной цене. Второе юридическое лицо обязано при такой сделке заплатить НДС с полной стоимости машины, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи при самой первой покупке (дилером у водителя). Таким образом, при купле-продаже авто между дилерами возникает двойное налогообложение. Законопроектом предлагается, чтобы при перепродаже автомобилей и мотоциклов, в том числе между дилерами, "налоговая база определялась как разница между ценой реализации и ценой приобретения указанных авто и мотоциклов с учетом налога". Сейчас такой механизм действует только при перепродаже дилером авто с пробегом физическому лицу.

Как отмечает Кутепов, в силу того, что многие иностранные автопроизводители сокращают или прекращают поставки новых автомобилей и запасных частей на рынок РФ, прогнозируется "существенное сокращение" рынка продаж новых машин в натуральном и денежном выражении. "Единственный рынок продаж автомобилей, которого международные санкции коснутся наименьшим образом, это рынок продаж автомобилей с пробегом", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Рост доли дилеров и налоговые отчисления

Согласно пояснительной записке, объем рынка продаж новых автомобилей в 2021 году составил 1 666 780 единиц, а рынок продаж подержанных автомобилей - 6 503 573 единиц. Зачастую, как объясняет сенатор, при первоначальном приобретении автомобиля автовладелец рассматривает его как средство платежа при последующей покупке авто с пробегом. При этом рынок продаж автомобилей с пробегом из-за проблемы двойного взимания НДС прозрачен только на 15%, это процент участия официальных дилеров на рынке. Эта проблема вынуждает автомобильных дилеров либо уходить со вторичного рынка продаж автомобилей в связи с отсутствием экономической целесообразности, либо использовать схемы с посредником - физическим лицом, что "влияет на собираемость налога на добавленную стоимость и пополняемость бюджета", говорится в пояснительной записке. По оценке Кутепова, после принятия предлагаемых изменений ожидается рост доли дилеров до 30-35%, а также появление дополнительных налоговых отчислений. В 2022 году при средней доходности дилера в 87 тыс. рублей при продаже одного автомобиля речь идет о 4,87 млрд рублей дополнительных налоговых отчислений, а в 2023 году - о 13,9 млрд рублей.

По словам Кутепова, в настоящее время существует огромная потребность межрегионального распределения машин, связанная с разным уровнем спроса и разными ценами в различных регионах. "Данное перераспределение невозможно по цепочке CC (client to client), так как частным автовладельцам неудобно продавать свою машину в другой город. Оно также затруднено на рынке CBC (client to business to client), поскольку лишь малое количество компаний имеют межрегиональные сети и могут перераспределять запас внутри своей сети. Наиболее удобно такое перераспределение производится по цепочке CBBC (client to business to business to client), когда одна компания перепродает машину другой компании в другой город, однако НДС с полной суммы не позволяет это делать эффективно и открыто", - объяснил сенатор.

Кроме того, по словам Кутепова, неоспоримым дополнительным преимуществом продаж автомобилей по схеме трейд-ин через официальных дилеров является приведение машин в соответствие с экологическими нормами и нормами безопасности, так как дилеры проводят обязательное техническое обслуживание и предпродажную подготовку при перепродаже. Также своевременное техническое обслуживание повышает безопасность на дорогах, уточняется в пояснительной записке.