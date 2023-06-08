Депутаты Приамурья внесли изменения в бюджет региона из-за роста доходов на 144 млн рублей

Часть средств направят на развитие дорожной системы региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Амурской области приняли в двух чтениях изменения в бюджет региона, доходы которого выросли на 144 млн рублей за счет налоговых поступлений. Большинство средств направят на дорожную деятельность и подготовку к 50-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщается в четверг на сайте заксобрания Приамурья.

"Одним из ключевых вопросов очередного заседания законодательного собрания стали изменения в главный финансовый документ. Бюджет Амурской области пополнился на 144 млн рублей. Прирост обусловлен увеличением поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых, прибыли организаций и от уплаты акцизов на дизельное топливо. Документ был принят сразу в двух чтениях", - говорится в опубликованном сообщении.

Часть суммы решено направить на дорожную деятельность. Дополнительные 45 млн рублей пойдут на ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. Всего с учетом изменений на транспортную систему Приамурья в текущем году выделено более 1 млрд рублей.

"В уточнении текущего бюджета особое внимание было уделено столице БАМ. В следующем году исполняется 50 лет с начала строительства магистрали. На сегодняшний день подготовлен ряд бъектов, подлежащих реконструкции. На текущем заседании мы выделили около 55 млн рублей на капитальный ремонт Тындинской центральной библиотеки и ремонт фасада зданий лицея №8, загса, суда в Тынде", - приводятся слова заместителя председателя комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Сергея Рафальского. В марте президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 50-летия с начала строительства БАМ.

Кроме этого, депутаты дополнительно распределили 14 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры для подключения существующей сети газовой котельной в новом Северном жилом районе Благовещенска. На приобретение топлива для амурской авиабазы по организации транспортного обсуживания выделено 10 млн рублей. На завершение работ по определнию границ территориальных зон направили 6,5 млн рублей.