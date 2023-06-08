Торговые переговоры Австралии и ЕС зашли в тупик из-за правил маркировки товаров

Пока сторонам не удается договориться о вопросах, касающихся прав местных производителей "использовать для своих товаров такие названия, как пармезан, просекко или фета", сообщил австралийский министр сельского хозяйства Мюррей Уотт

СИДНЕЙ, 8 июня. /ТАСС/. Переговоры о всеобъемлющем торговом соглашении Австралии с Европейским союзом зашли в тупик из-за требований ЕС соблюдать правила маркировки товаров. Об этом в четверг сообщил австралийский министр сельского хозяйства Мюррей Уотт, выступая в эфире радиостанции ABC.

"На карту поставлено многое, и для нас очень важно открывать рынки, в том числе рынок ЕС, для австралийских производителей, <…> но мы решительно настаиваем на том, чтобы условия этого [торгового соглашения] соответствовали национальным интересам Австралии, в противном случаем мы не станем его подписывать", - указал Уотт, отметив, что пока сторонам не удается договориться о нескольких вопроса, касающихся "прав австралийских производителей использовать для своих товаров такие названия, как пармезан, просекко или фета".

"Наши условия совершенно разумны, особенно в сравнении с тем, о чем удалось договориться с ЕС другим странам. После Второй мировой войны Австралия приняла много мигрантов из Европы, которые привозили рецептуру национальных продуктов и начинали их производить на континенте. Отказ от привычных названий станет проблемой для австралийских поставщиков и производителей", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что одним из условий нового торгового соглашения с Евросоюзом должен стать отказ австралийских производителей от использования европейских торговых марок и наименований, имеющих маркировку в рамках программы географических указаний. Это требование касается названий 172 продуктов и 236 алкогольных напитков, производимых в Австралии. Наиболее острые дискуссии вызвал призыв сменить наименования сыров (феты, моцареллы, горгонзолы, грюйера и рокфора) и игристых вин (просекко).

Обсуждение всеобъемлющего торгового соглашения между ЕС и Австралией началось в мае 2018 года, однако переговоры были приостановлены осенью 2021 года из-за осложнения отношений между Австралией и Францией, последовавшего за разрывом договора на строительство дизель-электрических подводных лодок, о котором Канберра объявила после создания трехстороннего военного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS.