В Монголии впервые после пандемии проходит трехсторонний форум ТПП с участием России и КНР

Президент ТПП РФ Сергей Катырин сообщил, что особое внимание стороны уделят сферам транспорта и логистики, информационному обмену, а также устранению административных и таможенных барьеров

УЛАН-БАТОР, 8 июня. /ТАСС/. Руководители торгово-промышленных палат (ТПП) и предприниматели Монголии, России и Китая впервые после пандемии собрались на объединенном торгово-экономическом форуме в Улан-Баторе. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг на открытии форума сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Впервые после пандемии мы встречаемся очно на таком высоком уровне. Запланированы не только панельные обсуждения с руководителями и бизнесом ТПП Монголии и Китая, но и практические встречи. Наша делегация - это свыше 90 человек, 11 руководителей территориальных ТПП Сибирского и Дальневосточного округов со своими предпринимателями, которые хорошо знают Монголию и Китай, активно там работают, имеют плотные контакты, много конкретных коммерческих проектов в проработке", - сказал руководитель российской делегации.

Более 500 участников форума обсудят роль торгово-промышленных палат в развитии экономических отношений между странами, инвестиционные перспективы и планы сотрудничества Монголии, России и Китая, возможности развития свободных экономических зон между странами, торговлю сельскохозяйственной продукцией, расширение сотрудничества в сфере туризма, строительство инфраструктуры и другие темы.

"Особое внимание будет уделено сферам транспорта и логистики, информационному обмену, а также устранению административных и таможенных барьеров между странами", - уточнил Катырин.