Резиденты "Технополис Москва" вложили пятую часть средств в обрабатывающую промышленность

Также они создали почти 2 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году составил пятую часть от вложений в обрабатывающие производства столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По итогам прошлого года почти 20% инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности города пришлось на резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва". Они также создали почти 2 тыс. рабочих мест - это на 40% больше, чем в 2021-м. Ежегодно в городе появляется все больше компактных и современных заводов, изготавливающих конкурентоспособную продукцию и изделия с высокой интеллектуальной составляющей", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что ежегодно 10-15 производств локализуются в ОЭЗ "Технополис Москва". Сегодня на территории особой экономической зоны локализовано более 200 предприятий, 90 при этом имеют статус резидента и получают налоговые льготы.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, в числе лидеров в 2022 году по объему инвестиций резидентов особой экономической зоны Москвы - компании, работающие в отрасли микроэлектроники, а также в сфере медицинских технологий, оборудования и фармацевтики.

Так, один из производителей микроэлектронных компонентов в прошлом году вложил 13,9 млрд рублей (НМ-Тех), а компания "Велфарм-М", завод которой был открыт в начале 2023 года, - около 2,4 млрд рублей.

"Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря поддержке города. Резиденты столичной ОЭЗ получают значительные льготы, что позволяет им направлять сэкономленные средства на собственное развитие. Так, они на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них составляет два процента", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.