Компания - владелец бренда Vans закроет все магазины в России

ООО "ВФ Си-Ай-Эс" займется оптовыми поставками

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ООО "ВФ Си-Ай-Эс", российская структура американской VF Corporation, которой принадлежат бренды Vans, The North Face, Supreme, Timberland и другие, закроет все магазины в России и займется оптовыми поставками, говорится в отчете компании за 2022 год.

"В свете нестабильной экономической ситуации участниками общества принято решение о переориентации будущей деятельности на оптовые торговые операции, что остается единственным направлением деятельности, которое считается потенциально прибыльным для общества, подходящим для поддержания его оперативной и финансовой стабильности, обеспечения благополучия его персонала и продуктивных договорных отношений с его заказчиками", - указывается в отчете.

Все розничные магазины в России будут закрыты, а штат сотрудников - максимально сокращен с выплатой необходимых компенсаций при увольнении, уточняется в отчете.

В 2022 году выручка "ВФ Си-Ай-Эс" упала на 50,8% по сравнению с 2021 годом - до 1,36 млрд рублей. Чистый убыток составил 306,97 млн рублей против прибыли в 420 млн рублей в 2021 году.

В Москве на момент публикации продолжает работу магазин Timberland, остальные магазины в России закрыты. Ранее о запуске оптовых поставок написала газета "Коммерсантъ".