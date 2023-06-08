Мишустину понравился собранный в Краснодаре белорусский комбайн

Премьер-министр России вместе со своим белорусским коллегой Романом Головченко осмотрел выставку в Сочи, организованную в рамках заседания Евразийского межправительственного совета

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил результаты работы по сборке белорусских комбайнов в Краснодарском крае.

"Отличная машина", - сказал глава российского правительства, осматривая вместе с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко выставку в Сочи, организованную в рамках заседания Евразийского межправительственного совета. Видеофрагмент с высказываниями обоих премьер-министров распространила пресс-служба правительства Белоруссии.

"При поддержке губернатора [Краснодарского края] создали. Вот кооперация и интеграция", - сказал белорусский премьер Головченко.