Мишустин сообщил о заинтересованности России в укреплении взаимодействия в СНГ

По словам премьер-министра, за 30 лет существования содружества была создана "прочная нормативно-правовая база для сотрудничества в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества в Содружестве Независимых Государств (СНГ), заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия в Содружестве Независимых Государств", - сказал председатель кабинета министров на заседании Совета глав правительств СНГ.

"Наши народы объединяет многовековая история, наш общий культурный и цивилизационный код. Мы умеем работать вместе, находить взаимовыгодные развязки в самых сложных ситуациях", - подчеркнул Мишустин. Он уверен, что "в таком партнерском ключе под председательством братской Кыргызской Республики пройдет сегодняшнее заседание".

Церемония фотографирования перед началом заседания Совета глав правительств СНГ © ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр РФ обратил внимание на то, что за 30 лет существования СНГ была создана "прочная нормативно-правовая база для сотрудничества в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах".

"Мы рады вас приветствовать в летней столице России, в гостеприимном Сочи", - обратился Мишустин к коллегам. Он считает, что "уникальная атмосфера города-курорта будет способствовать конструктивному и плодотворному общению".