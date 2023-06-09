Армения и Киргизия вступили в консорциум институтов развития ЕАЭС

Объединение создается при кураторстве Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фонд "Центр стратегического развития Республики Армения" и национальный институт стратегических исследований при президенте Киргизии подписали соглашение о вступлении в консорциум институтов развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Объединение создается при кураторстве Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщила в пятницу пресс-служба агентства.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева на заседании набсовета агентства 9 февраля сообщала о том, что АСИ и представители аналогичных организаций, работающих в странах ЕАЭС, договорились о создании консорциума и международной платформы с едиными метриками, практиками и проектами.

"Национальный институт стратегических исследований при президенте Кыргызской Республики и фонд "Центр стратегического развития Республики Армения" подписали соглашения о вступлении в консорциум институтов развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создаваемом при кураторстве Агентства стратегических инициатив (АСИ)", - сказано в сообщении.

По словам Светланы Чупшевой, в течение месяца аналогичные соглашения планируется подписать с институтами развития Белоруссии и Таджикистана. "Мы готовы делиться портфелем лучших практик, успешно работающих в России и имеющих потенциал для "приземления" в дружественных странах. К ним относятся Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, Рейтинг качества жизни, пространства для коллективной работы "Точка кипения", платформа по обмену практиками устойчивого развития "Смартека", - цитирует пресс-служба Чупшеву.

Отмечается, что консорциум будет работать на паритетных началах, то есть без создания юридического лица, на принципах сетевой работы . Партнеры будут вырабатывать и реализовывать проекты без дополнительных ресурсов из государственных бюджетов. Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике комиссии ЕЭК Сергей Глазьев добавил, что совместная работа институтов развития ЕАЭС в формате консорциума позволит обмениваться лучшими наработками и формировать общие методологические принципы инвестиционной деятельности в регионах. "Благодаря работе консорциума в регионах ЕАЭС улучшится инвестиционный климат, будут активнее развиваться кооперационные связи, что в конечном итоге положительно скажется на развитии экономики в странах союза", - цитирует слова Глазьева пресс-служба АСИ.