Более 360 млн рублей направят на стратегию развития наукоградов Подмосковья в 2023 году

В регионе находятся восемь наукоградов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 360 млн рублей выделили в этом году на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов Московской области. Всего в регионе насчитывается восемь муниципальных образований со статусом наукограда, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"В этом году на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов Подмосковья выделено более 361 млн рублей. Из которых более 181 млн рублей - средства федерального бюджета, 42 млн рублей - средства регионального бюджета, 37 млн рублей - средства бюджетов муниципальных образований Московской области", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что стратегии предусматривают развитие инновационной инфраструктуры, повышение научной и инновационной активности организаций, механизмы поддержки и коммерциализации научных исследований и разработок.

Как добавили в пресс-службе, в Подмосковье насчитывается около 260 научных организаций. Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, составляет более 84 тыс. человек. В структуре валового регионального продукта внутренние затраты на исследования и разработки составляют более 3%, что превышает среднероссийский уровень в 2,2 раза.

В Подмосковье 9 июня отмечается день наукоградов. "Для Московской области этот день важен, поскольку в нашем регионе сфера науки получила особое развитие. 8 из 13 российских наукоградов находятся в Подмосковье. И, по сути, наши наукограды уже стали узнаваемым брендом. <…> Наукограды являются точками роста, во многом этому способствуют федеральные и региональные программы поддержки науки, научно-технических и инновационных проектов. Инвестиции в науку - это всегда движение вперед", - процитировали в материале председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Отмечается, что наукоградами в Московской области являются Королев, Дубна, Реутов, Фрязино, Пущино, Жуковский, Черноголовка и Протвино.