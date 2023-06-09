В Москве разработали модуль индикации аварийных ситуаций в электросетях

Использование таких устройств позволяет оперативно реагировать на возникновение аварий, а также сокращать время ликвидации неисправностей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московская компания разработала и запустила в серийное производство устройство для импортозамещения - модуль индикации аварийных ситуаций в электрических сетях среднего напряжения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Московские производители продолжают расширять ассортимент оборудования и технологий, позволяющих закрывать потребности отечественных отраслей экономики, в том числе электроэнергетики и промышленности, в импортозамещающей продукции. Так, компания "ПиЭлСи Технолоджи" запустила в серийный выпуск новинку собственной разработки - модуль для оповещения об авариях в электрических сетях", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Уточняется, что устройство предназначено для использования на электроэнергетических и производственных объектах. При возникновении аварийных ситуаций, короткого замыкания или однофазного замыкания на землю, на экране модуля появляется соответствующее сообщение и загорается индикатор. Использование таких устройств позволяет оперативно реагировать на возникновение аварий, а также сокращать время ликвидации неисправностей.

"Модуль отличается надежностью и стабильностью работы. Он не выходит из строя при кратковременном отключении электроэнергии. При длительном отключении питания модуль может работать более 10 часов от резервного источника. При этом информация хранится в автономной памяти в течение 30 лет. После восстановления электроснабжения на экране будет отображена информация о последней аварии", - отметил генеральный директор компании Илья Крутских.

Как подчеркнули в пресс-службе, развитие собственных производственных площадок в городе позволяет предпринимателям активно наращивать объемы реализации изделий, находить новых партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Для производителей также работает Центр поддержки промышленности. Здесь предоставляют помощь по вопросам, связанным с мерами поддержки, локализацией, финансированием и кредитованием предприятий, подбором альтернативных поставщиков, взаимодействием с органами власти и другим.