По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, наблюдается снижение отгрузок зерна по поставкам внутри России

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Объем переходящих остатков зерна в Новосибирской области вырос вдвое в 2023 году и достиг рекордных значений - 1,5 млн тонн, по сравнению с 750 тыс. тонн в 2022 году. Об этом в пятницу сообщил в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

"С учетом двух рекордных урожаев прошлых лет, переходящие остатки зерна у нас будут рекордными. Если традиционно они составляли, даже год назад, порядка 750 тыс. тонн, то в этом году на первое июля мы прогнозируем порядка 1,5 млн. тонн", - сказал Лещенко, уточнив, что зерно в первую очередь сосредоточено на складах сельхозтоваропроизводителей.

Он добавил, что снижение отгрузок зерна наблюдается по поставкам внутри России. Объем экспорта зерна снизился несущественно.

Лещенко уточнил, что прогнозируется рост цены реализации зерна в регионе. "Сложные погодные условия восточнее Урала и крайне благоприятные западнее Урала, и эти два взаимоуравновешивающих явления будут формировать в целом цену в Сибирском федеральном округе. Отсюда мы прогнозируем рост цены, но он не будет очень существенным. В принципе он не скажется отрицательно на потребительском рынке, но позволит выйти на минимально-привлекательные уровни рентабельности в сельскохозяйственном производстве", - сказал министр.