В Приангарье заключили контракт на 1,2 млрд рублей на расширение геронтологического центра

Согласно проекту, два новых корпуса будут рассчитаны на 120 мест

ИРКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. В Иркутской области заключили контракт с подрядчиком на строительство новых корпусов единственного в регионе геронтологического центра, стоимость контракта - почти 1,2 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области заключен контракт на строительство новых корпусов геронтологического центра в Маркова. Контракт рассчитан на три года. Уже на следующей неделе на площадке установят ограждение, начнутся подготовительные работы", - говорится в сообщении.

Сумма контракта составляет более 1,187 млрд рублей, на 2023 год предусмотрено 128 млн из федерального и областного бюджетов. Два новых корпуса будут рассчитаны на 120 мест.

Строительство включили в федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Геронтологический центр в поселке Маркова под Иркутском является единственным учреждением такого типа в регионе. Социальные услуги в нем получают мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, в том числе люди с инвалидностью и нуждающиеся в постоянном уходе. Ежегодно в стационарной форме в геронтологическом центре обслуживают более 300 человек.

Среди ключевых целей нацпроекта "Демография" - поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Реализация нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, началась в 2019 году.