Мишустин: при объединении страны ЕАЭС могут прокормить вдвое больше числа их жителей

Премьер-министр РФ считает необходимым скоординировать усилия для повышения конкурентоспособности продукции, преодоления зависимости от импортного оборудования и адаптации агропромышленного комплекса к меняющимся климатическим условиям

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в перспективе смогут прокормить вдвое больше числа их жителей, если скоординируют свои усилия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии III Евразийского конгресса.

"В перспективе сможем прокормить как минимум вдвое больше собственного числа жителей, если скоординируем действия", - сказал глава российского кабмина. Сделать это, по его словам, необходимо "прежде всего, чтобы повысить конкурентоспособность продукции, преодолеть зависимость от импортного высокотехнологичного оборудования, адаптировать агропромышленный комплекс к меняющимся климатическим условиям".

Ключевым фактором при этом остается обеспечение водными ресурсами, подчеркнул Мишустин. "Нужны масштабные проекты в этой сфере", - указал он. Кроме того, продолжил премьер, нужно снизить потери сельхозпроизводителей за счет развития транспортных магистралей и логистической инфраструктуры.

У ЕАЭС, отметил Мишустин, есть "солидный опыт работы по укреплению продовольственной безопасности". Так, два года назад были утверждены общие принципы и подходы в этой сфере, в них подчеркивается недопустимость дискриминации на аграрном рынке.

"Сейчас необходимо уделить внимание созданию для "пятерки" системы оперативного мониторинга обеспеченности продуктами и, соответственно, [создать] чрезвычайный фонт для нивелирования возможных кризисных явлений", - заметил российский премьер.

Он также обратил внимание на то, что на союзный рынок сейчас ввозится большой объем семян, посадочного материала, ветеринарных препаратов и сельскохозяйственной техники. "Я хочу призвать активнее включиться в работу по снабжению аграриев необходимыми им ресурсами, оборудованием собственного производства", - обратился Мишустин к коллегам, подчеркнув, что нужно "стимулировать переход на союзные решения".