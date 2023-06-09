9 июня, 12:12

Путин собирается еще раз пообщаться с Лукашенко вечером

Президенты России и Белоруссии будут обсуждать развитие экономического взаимодействия двух стран

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин собирается вечером в пятницу еще раз встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко, чтобы обсудить развитие экономического взаимодействия двух стран.

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Глава российского государства провел неформальную встречу с Лукашенко, во время которой речь зашла об экономической интеграции. По мнению белорусского лидера, правительства РФ и Белоруссии решают имеющиеся экономические вопросы. "И получается, слава богу", - заметил Путин.

"Я сейчас с коллегами (премьер-министрами стран Евразийского экономического союза - прим. ТАСС) пообщаюсь, поговорю с ними, несколько слов сам скажу, их послушаю и вечерком, предлагаю, я вас проинформирую об этом, обменяемся с вами мнениями по тому, что наши коллеги сделали за эти несколько дней работы в Сочи", - обратился российский президент к белорусскому.

На этой неделе в Сочи в разных форматах проходят встречи глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. Как ранее сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин встретится с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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