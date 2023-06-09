Глава "Укрэнерго" предложил либерализовать рынок электроэнергии для увеличения импорта

Владимир Кудрицкий считает, что ценовых шоков из-за либерализации цен не будет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предложил отменить ограничение цены электроэнергии на оптовом рынке для поощрения импорта и балансировки системы. Он считает, что либерализация энергетического рынка не приведет к "ценовому шоку" для бизнеса и повышению тарифов для населения.

"Следует либерализовать ценообразование на украинском рынке, чтобы импорт из Европы мог свободно попадать на Украину и помогать нам балансировать энергосистему", - заявил Кудрицкий, выступая в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам. "Ценовых шоков из-за либерализации цен мы не ожидаем. Скорее она позволит отрегулировать потоки импорта из Европы на Украину, чтобы он шел именно тогда, когда украинской энергосистеме это нужно", - считает председатель правления "Укрэнерго".

В четверг украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина попросила Европу увеличить поставки электроэнергии с 1 ГВт до 2 ГВт после прорыва дамбы Каховской ГЭС, который привел к сокращению выработки электричества в стране.

Кудрицкий пояснил, что импорт в украинскую энергосистему из Европы сейчас осуществляется, но в ограниченных объемах и не всегда в те часы, когда нужно. Он пояснил, что "Укрэнерго", как оператор энергосистемы, обеспечивает техническую возможность импортировать более 1 ГВт мощности, что превышает выработку электричества одним атомным энергоблоком. Однако есть экономические причины, почему импорт не в полном объеме попадает в украинскую энергосистему, отметил Кудрицкий. "У нас на рынке есть ценовые лимиты, то есть цена не может подниматься выше определенного порога. И когда в Европе цена выше, то у игроков на рынке нет экономических стимулов импортировать электроэнергию из Европы", - пояснил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий считает, что население не почувствует эффекта либерализации, так как для бытовых потребителей действует фиксированный тариф. Однако это может повлиять на оптовую цену, которую платит малый, средний и крупный бизнес, признал он.

Правительство Украины с 1 июня повысило почти в два раза тариф на электроэнергию для населения. Новый тариф составил 2,64 гривны ($0,07) за кВт-ч. На Украине до сих пор действовал льготный тариф, согласно которому население платило 1,44 гривны ($0,04) за кВт⋅ч, если потребляется менее 250 кВт⋅ч в месяц, и 1,68 гривны ($0,05) за кВт⋅ч, если потребляется более 250 кВт⋅ч в месяц. Также в конце мая на Украине было объявлено о предстоящей отмене ограничения цен на электроэнергию для бизнеса. С 30 июня тариф на свет для предприятий будет формироваться без ограничений, учитывая спрос и предложение. Ограничения цен на электричество для бизнеса действуют с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработала новая модель оптового рынка электроэнергии. Сейчас максимальная предельная цена составляет 4 тыс. гривен (около $110) за МВт·ч.