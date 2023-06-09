Премьер Киргизии предложил активнее использовать нацвалюты во взаимных расчетах

По словам Акылбека Жапарова, необходимо более широко использовать российский рубль, киргизский сом или золото

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров призвал страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активнее использовать во взаимных расчетах национальные валюты и другие механизмы. Об этом он заявил на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министрами стран ЕАЭС и СНГ.

"Важным представляется использование альтернативных валют во взаимных расчетах", - сказал он. По его словам, в этом направлении необходимо более широко использовать российский рубль, киргизский сом или золото.

Жапаров также призвал входящие в состав союза государства усилить работу над развитием транспортной инфраструктуры и логистики между странами союза.

Киргизская сторона, как отметил премьер, в рамках деятельности СНГ предлагает "усиливать меры по созданию благоприятных условий для развития торговли и устранению барьеров", что будет способствовать укреплению интеграционных процессов на пространстве Содружества. С этой целью в ходе состоявшегося в Сочи заседания глав правительств стран СНГ, продолжил он, было подписано соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиционной деятельности, работа над которым проводилась сторонами на "протяжении почти десяти лет".

Руководитель киргизского правительства особо подчеркнул, что "никакие пессимистические прогнозы аналитиков международных финансовых институтов" не помешают укреплению торгово-экономического сотрудничества на евразийском пространстве, поскольку в этом случае эксперты опираются "на экономику прогнозов", а страны - участницы ЕАЭС на динамику реальных данных.