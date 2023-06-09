Шохин считает логистические субсидии важнейшей мерой поддержки экспорта МСП

Другой важной мерой поддержки субъектов малых и средних предприятий президент РСПП назвал более активную рекламу российских товарных знаков на мировых рынках

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Транспортно-логистические субсидии - один из главных способов поддержки экспорта малых и средних предприятий (МСП). Об этом сообщил ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах заседания правления Дагестанского отделения РСПП по теме развития логистического хаба на маршруте международного транспортного коридора Север - Юг.

"Транспортно-логистические субсидии - одна из самых востребованных мер поддержки экспортеров. Самое главное - сохранить транспортно-логистическую субсидию на уровне, который сложился. Если транспортно-логистическая субсидия будет адекватно корректироваться, то это действительно будет здорово для многих малых и средних компаний", - заявил Шохин.

Другой важной мерой поддержки субъектов МСП президент РСПП назвал более активную рекламу российских товарных знаков на мировых рынках. "Нужно приучать к тому, что российская баранина лучше новозеландской, говядина лучше аргентинской, и уже в эту нишу малые и средние компании могут выйти со своей продукцией, если будет обеспечено соответствие стандартам и требованиям", - отметил он. Шохин также добавил, что РСПП работает над этим совместно с Российским экспортным центром.