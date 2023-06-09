Новгородская область планирует заключить на ПМЭФ соглашения по ОЭЗ на 19 млрд рублей

Всего регион намерен заключить 30 соглашений, 9 из которых - инвестиционные

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Новгородская область на Петербургском международном экономическом форуме планирует заключить порядка 30 соглашений. Они, в том числе, предусматривают реализацию инвестиционных проектов на площадях ОЭЗ "Новгородская", суммарный объем инвестиций по которым составляет около 19 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В рамках форума планируется подписание около 30 соглашений, 9 из которых - инвестиционные. Они, в том числе, предусматривают реализацию инвестиционных проектов на площадях ОЭЗ "Новгородская". Суммарный объем инвестиций по всем девяти соглашениям - около 19 млрд рублей, будет создано свыше 4 тыс. рабочих мест", - отмечается в сообщении.

В этом году регион представит обновленную концепцию стенда. На нем будут отражены крупнейшие проекты: создание особой экономической зоны "Новгородская", университетский кампус, инновационный научно-технологический центр "Интеллектуальная электроника - Валдай", реконструкция Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского и сопутствующих городских ландшафтов.

В планах инвесторов - запустить в регионе производства автокомпонентов, алюминиевых профилей, трансформаторных подстанций, кабельно-проводниковых изделий, мебельных компонентов и другой продукции.

На полях форума Новгородская область подпишет несколько межрегиональных соглашений, закрепит сотрудничество с крупными федеральными организациями в вопросах развития науки и повышения качества образования в регионе при создании кампуса. Также в планах - заключение соглашений, направленных на подготовку кадров для отдельных предприятий.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. В этом году тема форума - суверенное развитие как основа справедливого мира. В рамках основной программы пройдет около 150 сессий, встреч и мастер-классов. В формате бизнес-диалогов состоятся деловые мероприятия с зарубежными партнерами - гостями из Индии, Китая, ЕАЭС - АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.