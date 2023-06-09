Лекарства в России в мае подорожали на 0,3%

По данным Росстата, отечественная вата подорожала на 0,4%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Стоимость лекарств, относящихся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в России в мае 2023 года выросла на 0,3% по сравнению с апрелем, следует из данных Росстата.

В том числе фуросемид подорожал на 3%, но-шпа - на 1,7%, супрастин - на 1,5%, аскорбиновая кислота и омепразол - на 1,1%, ксилометазолин (галазолин) - на 0,9%, винпоцетин и ингавирин - на 0,8%, бисакодил и панкреатин - на 0,7%, натрия хлорид и эуфиллин - на 0,6%, ибупрофен - на 0,5%.

В то же время снизились цены на гриппферон и эналаприл - на 0,8%, арбидол и фосфоглив - на 0,5%, азитромицин, амброксол, парацетамол и смекту - на 0,4%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, также в среднем выросли на 0,3%, в том числе на аллохол - на 2,4%, кеторол экспресс и синупрет - на 1,7%, экстракт валерианы - на 1,6%, отечественный анальгин - на 1,2%, левомеколь - на 1,1%, активированный уголь, корвалол и сульфацетамид - на 0,8%, троксерутин - на 0,6%, валидол - на 0,5%.

При этом подешевели эссенциале форте Н - на 1,2%, таурин и эргоферон - на 0,9%, нафазолин - на 0,8%, аципол - на 0,7%, афобазол, канефрон Н, комбинированные анальгетики и поливитамины - на 0,4%.

По данным Росстата, среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожала отечественная вата - на 0,4%. Снизились цены на стандартные медицинские электронные термометры, а также на безртутные термометры - на 1,8% и 1,7% соответственно. Кроме того, подешевели электронные аппараты для измерения артериального давления - на 0,2%.