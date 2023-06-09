Nordwind запустит прямые рейсы между Псковом и Минском 19 июля

Полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам

ТАСС, 9 июня. Nordwind с 19 июля запустит первый международный авиарейс из Минска в Псков. Полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"Мы запускаем наш первый международный авиарейс Минск - Псков - Минск! С 19 июля два раза в неделю, по средам и субботам, будут летать комфортабельные воздушные суда "Эмбраер 190" на 110 пассажирских мест", - отмечается в сообщении.

По его словам, время в пути составит 1 час 20 минут. Актуальное расписание и бронирование доступны на сайте авиаперевозчика.

"Не так давно мы общались с коммерческим директором Nordwind Антоном Матиссом, обсуждали перспективы развития новых авиамаршрутов. Благодарю коллег за быструю реализацию первого из намеченных проектов", - отметил глава региона.

Ранее Ведерников с представителями компаний "Новапорт-Холдинг", Nordwind Airlines и региональными туроператорами обсудил перспективы развития туриндустрии и возможности расширения авиасообщения из Пскова, а также вопросы реализуемых проектов по развитию обеспечивающей инфраструктуры, создании новых туристских объектов, а также наиболее интересных маршрутах, которые предлагаются гостям региона.

Авиаперевозчик - Nordwind, одна из крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту.