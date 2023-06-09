9 июня, 16:42

"Татнефть" открыла малые месторождения нефти в Татарстане и Самарской области

На Восточно-Такташском месторождении запасы нефти категории С1 оценили в 0,368 млн тонн

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Татнефть" в 2022 году получила свидетельства об открытии двух нефтяных месторождений Татарстане и одного - в Самарской области, сообщается в материалах Роснедр.

В Татарстане открыты Восточно-Такташское месторождение с запасами нефти категории С1 в объеме 0,368 млн тонн, а также Кукуевское, запасы которого по С1 оценены в 0,268 млн тонн, по С2 - в 0,746 млн тонн.

Запасы Шелашниковского месторождения, открытого в Самарской области оценены по категории С1 в 1,353 млн тонн, по С2 - 2,532 млн тонн. 

Теги:
РоссияТатарстанСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация