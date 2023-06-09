"Татнефть" открыла малые месторождения нефти в Татарстане и Самарской области

На Восточно-Такташском месторождении запасы нефти категории С1 оценили в 0,368 млн тонн

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Татнефть" в 2022 году получила свидетельства об открытии двух нефтяных месторождений Татарстане и одного - в Самарской области, сообщается в материалах Роснедр.

В Татарстане открыты Восточно-Такташское месторождение с запасами нефти категории С1 в объеме 0,368 млн тонн, а также Кукуевское, запасы которого по С1 оценены в 0,268 млн тонн, по С2 - в 0,746 млн тонн.

Запасы Шелашниковского месторождения, открытого в Самарской области оценены по категории С1 в 1,353 млн тонн, по С2 - 2,532 млн тонн.