Кабмин продлил отмену правил недискриминационного доступа до конца года

Действия правил были приостановлены правительством в марте 2022 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство РФ продлило отмену правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабмина на официальном сайте правовой информации.

Действия правил недискриминационного доступа к железнодорожной сети были приостановлены правительством в марте 2022 года.

В мае текущего года замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщал, что в конце текущего года планируется вернуться к правилам недискриминационного доступа грузов на железнодорожной сети, однако правила требуют пересмотра с учетом произошедших изменений.

Правила недискриминационного доступа к ж/д инфраструктуре обеспечивают всем компаниям равный доступ к перевозкам. Существующий порядок устанавливает приоритет специальных, ремонтных, пассажирских, почтовых и международных перевозок над грузовыми, при этом последние разделены на категории по значимости - от специальных, включая перевозки в пострадавшие от ЧП регионы, до транспортировки скоропортящейся продукции, сырьевых энергетических грузов.