Группа Fesco обсуждает с ОСК возможность приобретения судов

Председатель совета директоров группы Андрей Северилов отметил, что Fesco заинтересована в приобретении контейнерного терминала на Каспии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco обсуждает с Объединенной строительной корпорацией (ОСК) возможность приобретения судов класс "река-море". Об этом сообщила пресс-служба Fesco.

"Мы вместе с Объединенной судостроительной корпорацией обсуждаем возможность приобретения флота на базе проекта 00108 (контейнеровоз-сухогруз), разрабатываемого ОСК. Надеемся, что с 2025-2026 гг. новые суда класса "река-море" пополнят российский флот", - отметил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов, слова которого приводит пресс-служба.

В настоящее время группа формирует понимание грузовместимости судов для работы через порт Бендер-Аббас в Персидском заливе, добавили в компании.

"Мы начали формировать флот, сейчас активно работаем над развитием морских перевозок из Индии в Россию. Кроме того, наша отдельная задача - это строительство смешанного железнодорожного и речного терминала в Татарстане (Зеленодольский район), который станет крупнейшим хабом в Поволжье по сбору грузов в регионе с дальнейшей перевозкой на Каспий", - подчеркнул Северилов. Он отметил, что группа заинтересована в приобретении контейнерного терминала на Каспии.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.