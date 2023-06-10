Калмыкия и Монголия намерены объединить работу в сфере селекции сельхозживотных

В планах также наладить обмен туристическими группами на регулярной основе

ЭЛИСТА, 10 июня. /ТАСС/. Ученые Калмыкии и Монголии объединят усилия в работе в агропромышленном комплексе, в частности, в сфере селекции сельскохозяйственных животных. Об этом в субботу по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в России Улзийсайханом Энхтувшином сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

"С послом Монголии обсудили ряд вопросов в сфере укрепления сотрудничества между нашими республиками, а также совместные проекты. Отдельной темой для обсуждения стал вопрос развития взаимоотношений в сфере сельского хозяйства. Сегодня скот калмыцкой породы разводят в том числе и в Монголии. В наших планах - обмен опытов фермеров, совместная работа [с монгольскими коллегами] Калмыцкого государственного университета в области селекции и генетики скота калмыцкой породы", - написал он.

По словам Хасикова, планируется также обмен туристическими группами между Калмыкией и Монголией на регулярной основе, взаимное приглашение национальных музыкальных коллективов и спортсменов на праздники, обучение студентов из Монголии в Калмыцком госуниверситете.

"Два братских народа прочно связывают узы вековой дружбы и глубокие традиции, которые передавались из поколения в поколение. Все это прочная основа сегодняшних и будущих отношений между нами. Между нашими народами существует тесная духовная связь. Пользуясь случаем, пригласил полномочного посла на международный буддийский форум, который состоится в Калмыкии в 2024 году", - добавил глава региона.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. КалмГУ работает в тесной связке с предприятиями Калмыкии. На его базе создана первая в России лаборатория по пересадке эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и искусственному осеменению, и ее продукция, как подчёркивают ученые, имеет высокий экспортный потенциал.

Мясо из степной республики известно исключительными вкусовыми качествами далеко за пределами региона, оно ценится гурманами. В Калмыкии практикуется естественный выпас животных в степи, где более 200 видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги, что обеспечивает мясу вкус и аромат без применения каких-либо промышленных технологий.