План создания ГИС на "Гостехе" будет утверждать правкомиссия по цифровому развитию

Правительство ранее отвечало за утверждение плана создания и развития государственных информационных систем

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. План создания и развития государственных информационных систем (ГИС) на платформе "Гостех" будет утверждаться президиумом правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее за утверждение плана создания и развития ГИС на платформе "Гостех" отвечало правительство РФ.

Положение о "Гостехе" вступило в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, предусматривается создание каталога цифровых продуктов платформы, а также унификация механизмов информационной безопасности. Решить использовать "Гостех" могут органы местного управления, госпредприятия, госкорпорации и госкомпании, если более 50% их акций принадлежит государству.

Платформа разработана для сокращения сроков создания, развития государственных информационных систем, повышения эффективности и результативности процессов по их созданию и развитию, а также в целях поддержки разработок отечественных решений в области IT.

Оператором платформы "Гостех" будет Минцифры. По решению министерства эти функции могут быть переданы определяемому им государственному казенному учреждению.