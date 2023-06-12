"Почта Донбасса" провела более сотни денежных переводов между ДНР и другими регионами РФ

Минимальная сумма перевода составляет 1 рубль, а максимальная - 500 тыс. рублей

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Количество денежных переводов, которые провела "Почта Донбасса" между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и другими российскими регионами, уже превысило сотню. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Почты Донбасса" Евгений Гришунов.

"Мы запустили переводы [в другие регионы]. Мы только недавно запустили услугу, а уже количество зашло за сотню", - сказал гендиректор.

В конце мая "Почта Донбасса" сообщила о запуске услуги денежных переводов в другие субъекты РФ. Минимальная сумма перевода составляет 1 рубль, а максимальная - 500 тыс. рублей. Комиссия за услугу начисляется от 60 рублей в зависимости от суммы и типа денежного перевода.

"Почта Донбасса" также анонсировала появление в ДНР услуги наложенного платежа.

"В скором времени у нас появится наложенный платеж с Российской Федерацией. То есть можно будет заказывать посылку, а оплачивать ее у нас. Мы уже на финишной прямой по реализации этой услуги", - сказал Гришунов.

Он добавил, что в перспективе также введение наложенного платежа на посылки, которые приходят из-за рубежа.