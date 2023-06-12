Треть голландских банков не способна отследить и заморозить санкционные активы

Голландская банковская ассоциация признала наличие проблем в соблюдении санкций, "в том числе из-за скорости и сложности задач, ставящихся перед банками"

ГААГА, 12 июня. /ТАСС/. Треть голландских банков и других финансовых учреждений неспособна отследить и заморозить активы физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на исследование, проведенное Нидерландским банком.

В общей сложности банком была проверена 31 финансовая организация. Как выяснилось, не все они могут выявить все банковские счета и активы, принадлежащие лицам, входящим в санкционные списки. "Если речь идет об операциях, которые легко установить, то здесь выявляется около 95%, что не так плохо", - отметил представитель Нидерландского банка Мартен Гелдерман. Однако в более сложных случаях учреждениям приходится непросто, в частности из-за правил написания. Например, одно и то же имя может писаться по-разному на английском и голландском языке.

В ответ Голландская банковская ассоциация признала наличие проблем в соблюдении санкций, "в том числе из-за скорости и сложности задач, ставящихся перед банками".

В общей сложности Нидерландами к настоящему моменту заморожено €644,5 млн. Это относительно небольшая сумма с учетом того, что во всей Европе в целом на данный момент заморожено около €200 млрд.