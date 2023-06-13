Конкурс на строительство генерации на юге России может пройти в начале 2024 года

Замминистра энергетики Павел Сниккарс рассказал, что торговля будет осуществляться за минимальную стоимость

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Конкурсный отбор на строительство новой генерации на юге России в объеме 500 МВт может пройти в начале 2024 года. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"Конкурс состоится в любом случае. Торговля будет осуществляться за минимальную стоимость. Например, ТЭС "Ударная" будет иметь большое конкурентное преимущество. Потребуется порядка 500 МВт генерации. <...> Я думаю, что сейчас, если все технические решения со стороны потребителей появятся, они войдут в СиПР (схема и программа развития электроэнергетических систем - прим. ТАСС) в сентябре-октябре. А конкурс может состояться в начале следующего года", - сказал он.

По словам замминистра, необходимо определить энергорайон, а также понять, будет ли этот проект на действующей станции, либо отдельная станция. "Там работают и ГЭХ, и "Ростех", и "Интер РАО", и "Лукойл". Мы рассчитываем, что конкуренция будет высокой", - подчеркнул Сниккарс.

В настоящее время на Кубани достраивается ТЭС "Ударная", запуск ожидается в конце 2023 года, однако потребление на юге продолжает расти, сообщал глава Системного оператора Федор Опадчий в марте.

ТЭС "Ударная" строится в Крымском районе Краснодарского края для обеспечения электроэнергией предгорных районов Кубани. В мае 2021 года глава департамента инвестиций Краснодарского края Василий Воробьев сообщал, что обеспечить готовность к проведению пуско-наладочных работ на ТЭС "Ударная" планируется к концу 2023 года из-за решения об установке российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М.