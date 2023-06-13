Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику

Индекс РТС снизился на 0,32%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные биржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,27% - до 2 715,31 пункта, индекс РТС снижался на 0,32%, до 1 029,01 пункта.

По данным торговой площадки на 10:17 мск, индекс Мосбиржи немного ускорил рост до 2 724,26 пункта (+0,6%), индекс РТС находился на уровне 1 030,49 пункта (-0,17%).

К 10:17 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,77%, до 83,28 рубля, евро - на 1,09%, до 89,94 рубля, юань - на 0,37%, до 11,603 рубля.

По данным на 10:11 мск, курс евро прибавлял 1,27%, поднимаясь до 90,1 рубля. Он превысил 90 рублей впервые с 28 апреля.

К 10:15 мск евро торговался на уровне 89,93 рубля (+1,08%). В то же время курс доллара составлял 83,19 рубля (+0,79%), курс юаня - 11,604 рубля (+0,38%).