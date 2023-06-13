FT: Франция решила добиваться принятия налога на выбросы судоходной отрасли

По данным издания, Париж планирует внести этот вопрос в повестку дня саммита Международной морской организации ООН

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Франция хочет заручиться поддержкой мирового сообщества для введения глобального налога на выбросы парниковых газов в судоходной отрасли. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По данным издания, Париж планирует внести этот вопрос в повестку дня саммита Международной морской организации ООН, который пройдет 22-23 июня во Франции. Представитель французского МИД заявил газете, что "данную инициативу давно поддерживают некоторые из партнеров". По его словам, "саммит предоставит им важную политическую платформу". "Несомненно, нам потребуются новые источники финансирования для борьбы с изменением климата", - добавил дипломат.

Размер подобного сбора пока не установлен. На данный момент одним из наиболее реальных называют проект Соломоновых и Маршалловых Островов, согласно которому компании должны выплачивать по $100 за каждую тонну газов.

Среди противников введения пошлины - несколько государств - членов организации, располагающих крупной судоходной отраслью, в том числе Аргентина, Саудовская Аравия и Китай.

Судоходные перевозки имеют жизненно важное значение для мирового рынка - на них приходится до 90% мировой торговли, отмечает Financial Times. По утверждению сторонников введения сбора, недостаточное регулирование приводит к сверхвысоким выбросам судами парниковых газов.