Nikkei: TSMC планирует построить второй завод по производству чипов на юго-западе Японии

Как сообщило издание, на территории Кумамото находится большое число сельскохозяйственных земель и строительство второго завода может оказать негативное влияние на деятельность фермеров

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) - крупнейший в мире производитель микрочипов - намерена построить второй завод по производству микросхем в префектуре Кумамото на юго-западе Японии. Об этом во вторник сообщила газета Nikkei.

Между тем, как отмечает издание, на территории Кумамото находится большое число сельскохозяйственных земель и строительство второго завода может оказать негативное влияние на деятельность местных фермеров. В связи с этим руководству TSMC для возведения нового предприятия придется пройти через ряд процедур согласования с участием администрации и жителей префектуры, подчеркивает Nikkei.

В июне 2022 года правительство Японии утвердило план строительства первого завода TSMC, который будет производить полупроводники на территории Кумамото. Он приступит к работе к концу 2024 года. Ежемесячные объемы выпуска оцениваются на уровне 55 тыс. единиц продукции.