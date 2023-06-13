МИД КНР выразил недоумение из-за нерасторопности США в расследовании по "Северным потокам"

Как отметили в Пекине, с момента взрывов прошло более восьми месяцев

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая выразило удивление непривычной нерасторопностью США в ситуации с расследованием взрывов "Северных потоков".

"Со взрывов "Северных потоков" прошло более восьми месяцев, но расследование продвигается очень медленно. Особенно удивляет, что США, которые всегда умели использовать горячие темы и стремились играть, так сказать, роль светоча, в этом инциденте вообще не подают голоса", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на брифинге.

По его словам, "бездействие США в вопросе "Северных потоков" всерьез вызывает недоумение". "В чем причина молчания США? Какие невероятные секреты таит для США инцидент с "Северными потоками"? Я думаю, по этим вопросам США должны предоставить объяснение международному сообществу", - резюмировал Ван Вэньбинь.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.