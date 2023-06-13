В Пакистане заявили, что поставка нефти из РФ открыла новую страницу в отношениях стран

По словам главы правительства Шахбаза Шарифа, прибытие в страну первой партии нефти из России свидетельствует о начале положительных перемен в жизни Пакистана

ИСЛАМАБАД, 13 июня. /ТАСС/. Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что начало поставок российской нефти в страну открыло новую страницу в отношениях между Москвой и Исламабадом.

"Первая партия российской нефти разгружается сейчас в порту Карачи. Начало ее поставок открыло новые отношения Пакистана с Российской Федерацией", - цитирует во вторник премьер-министра Радио Пакистана.

По словам Шарифа, прибытие в страну в воскресенье первой партии нефти из России свидетельствует о начале положительных перемен в жизни Пакистана. "Мы шаг за шагом продвигаемся к процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности", - сказал он.

Как сообщил в понедельник агентству Reuters государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик, Исламабад заплатил за первую партию российской нефти китайскими юанями. Не раскрывая какие-либо подробности о сделке, включая объемы поставок и их стоимость, он отметил, что "ни при каком из сценариев убытков от переработки [российской нефти для Пакистана] не будет". "Мы уверены, что [эта сделка] жизнеспособна с коммерческой точки зрения", - подчеркнул Малик.

Ранее госминистр заявил, что поставки нефти из России в Пакистан будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки. Цена на нее для Пакистана, отмечали СМИ, может составить до $50 за баррель с учетом скидки.

Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% пакистанских потребностей в нефти.