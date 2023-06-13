Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на декабрь до $86 за баррель

Согласно анализу банка, снижение произойдет из-за "значительно большего, чем прогнозировалось, предложения со стороны Ирана и России"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. В декабре нефть марки Brent будет стоить не $95, а $86 за баррель, полагают экономисты Goldman Sachs, чье мнение в понедельник приводит портал MarketWatch.

Согласно анализу банка, соответствующее снижение произойдет из-за "значительно большего, чем прогнозировалось, предложения со стороны Ирана и России". По мнению экономистов Goldman Sachs, "это привело к достижению спекулятивными позициями уровней, близких к рекордным минимумам". MarketWatch указывает, что понижен также прогноз цены барреля Brent на 2023 год с $88 до $82, на 2024 год - с $99 до $91. Отмечается, что прогноз глобального предложения на рынке нефти без учета ведущих стран ОПЕК на период со второго полугодия текущего года по следующий повышен примерно на 800 тыс. баррелей в сутки.

6 июня Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 1,3% - до $79,54 за баррель против $78,65 в предыдущем прогнозе.