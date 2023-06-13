FT сообщила о росте спроса на производственные площади в Европе на 29% в 2022 году

Газета объяснила эти показатели желанием европейских промышленных предприятий снизить зависимость от Китая

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Спрос на производственные помещения в Европе вырос на 29% в 2022 году на фоне стремления европейских промышленных предприятий снизить зависимость от Китая. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По данным издания, "в 2022 году предприятия приобрели или арендовали 9,6 млн кв. футов (0,89 млн кв. м) промышленных площадей в Европе, что на 29% больше, чем в 2021 году". Речь идет о сделках в девяти европейских странах, включая Великобританию, Германию и Францию.

Европейские компании пошли на такой шаг в связи с ростом напряженности в отношениях между правительствами их стран и Китаем, где раньше производилось большинство товаров для Европы в связи с более низкими издержками.

В 2022 году компания Mercedes-Benz инвестировала €1 млрд в производство электрических автомобилей в Польше. Также ранее автомобильная компания BMW объявила о планах увеличить производство автомобильных аккумуляторов на новом заводе в Венгрии.