РНКБ выдал самозанятым 2,5 млрд рублей ипотечных кредитов за два года

В кредитной организации уточнили, что в настоящее время в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых зарегистрировались свыше 70 тыс. клиентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ за два года выдал 2,5 млрд рублей ипотечных кредитов самозанятым клиентам. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе банка.

"Банк РНКБ выдал самозанятым клиентам 2,5 млрд рублей в рамках ипотечных кредитов за два года. В апреле 2021 года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться действующими кредитными программами РНКБ. <…> Для этого им достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых при помощи специального сервиса в мобильном приложении РНКБ", - говорится в сообщении.

В кредитной организации уточнили, что в настоящее время в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых зарегистрировались свыше 70 тыс. клиентов, более 20 тыс. из них - в течение 2023 года.

"Для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту. На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 6 млрд рублей", - добавили в банке.

Сервис также позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать его в приложении со своих счетов или карт.