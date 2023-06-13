КБР планирует подписать соглашения с рядом регионов РФ и образовательными центрами на ПМЭФ

Программа мероприятия включает участие делегатов в панельные дискуссиях, круглых столах и деловых мероприятиях

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют подписать с рядом регионов страны и образовательными центрами соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщили во вторник в Минэкономразвития республики.

"В рамках форума запланировано проведение ряда встреч и переговоров, по итогам которых намечено подписание соглашений о сотрудничестве с Республикой Коми, правительством Москвы, Кировской областью, ГАУ ДПО "Центр знаний "Машук", Ассоциацией развития кластеров и технопарков России" и другие", - говорится в сообщении.

Глава КБР Казбек Коков на форуме возглавит официальную делегацию республики в составе постоянного представителя КБР при президенте РФ Ратмира Бекишева, министра экономического развития КБР Бориса Рахаева и гендиректора АО "Корпорация развития КБР" Ахмата Чочаева.

Программа пребывания включает участие делегатов в панельные дискуссиях, круглых столах и деловых мероприятиях. Коков станет участником расширенного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" и "Энергетика", а также пленарного заседания.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.