Калужские аграрии увеличили площадь ярового сева на 14%

Посевная кампания в регионе завершилась

КАЛУГА, 13 июня. /ТАСС/. Площадь ярового сева в Калужской области увеличили на 21 тыс. га или на 14% - до 149 тыс. га. Посевная кампания в регионе завершилась, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства области.

"В Калужской области подвели итоги посевной кампании - сельхозпроизводители региона суммарно увеличили площадь посевных на 21 тыс. га. Сев яровых культур завершен. Площадь ярового сева составляет 149 тыс. га или 114% к 2022 году", - говорится в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства региона Леонида Громова, с начала года сельскохозяйственным производителям было направлено более 1,84 млрд рублей субсидий, кроме этого, аграрии получили более 2 млрд краткосрочных кредитов. "Это позволило своевременно приобрести все необходимые ресурсы для проведения полевых работ", - передает пресс-служба слова Громова, добавив, что к началу весенне-полевых работ в хозяйствах региона имелось 14 тыс. тонн семян.

Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале, в большинстве хозяйств работали в две смены, уже приступили к заготовке кормов. "Важное направление для роста ключевой отрасли нашего АПК - животноводство. А в ближайшее время поголовье скота в регионе увеличится еще на 2,5 тыс. голов. Кормов уже посеяно на 31% больше, чем в прошлом году", - добавил глава региона.