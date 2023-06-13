Госдума одобрила во втором чтении расширение круга финансовых операций с финплатформами

Законопроектом предлагается разрешить эмитентам облигаций и лицам, действующим по их поручению, выступать покупателями выпущенных такими эмитентами облигаций по сделкам, совершаемым с помощью финплатформы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении возможностей совершать операции с ценными бумагами для эмитентов и инвесторов, в том числе с использованием финансовых платформ, а также о снятии ограничений по развитию платформенных бизнес-моделей на финансовом рынке. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас, согласно законодательству, эмитент облигаций, допущенных к организованным торгам, либо его агент не могут выступать покупателями таких облигаций. "Это делает невозможным для эмитентов облигаций, решение о выпуске которых предусматривает право владельца облигаций предъявить их к выкупу до наступления срока их погашения, проводить такие операции со своими облигациями через финансовую платформу", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается разрешить эмитентам облигаций и лицам, действующим по их поручению, выступать покупателями выпущенных такими эмитентами облигаций по сделкам, совершаемым с помощью финансовой платформы.

Документом уточняется, что оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность не только с деятельностью кредитной организации, но и некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора, оператора инвестиционной платформы. При этом расширяется перечень доступных операторам финансовых платформ видов деятельности за счет деятельности оператора информационной системы, в которой происходит выпуск цифровых финансовых активов, и деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов. Эта новелла будет способствовать формированию на финансовом рынке новых бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финансовых услуг, указывают авторы документа.

Законом "О рынке ценных бумаг" установлен перечень ценных бумаг, для совершения сделок с которыми неквалифицированным инвесторам не требуется проходить тестирование. Предлагается включить в этот перечень государственные ценные бумаги субъектов РФ. "Это позволит расширить спектр наиболее надежных и консервативных инструментов для широкого круга розничных инвесторов, упростив и ускорив процесс их приобретения, в том числе при совершении подобных операций с использованием финансовой платформы", - говорится в пояснительной записке.