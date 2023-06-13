Росавиация напомнила о штрафах до 50 тыс. рублей за несанкционированный запуск дрона

Если при этом будут пострадавшие или погибшие, то нарушителю грозит до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Штрафы для физических лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей грозят за несанкционированный запуск дрона в России, а если при этом кто-то пострадал или погиб - до 7 лет лишения свободы. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале Росавиации о внедрении, применении и безопасном использовании БВС в гражданской авиации.

"Мы полагаем необходимым рассказать о том, что нарушение правил использования воздушного пространства влечет наложение штрафов (статья 11.4 Кодекса об административных правонарушениях), а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека - лишение свободы (статья 271.1 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вопрос об определении ответственности в случае несанкционированного использования дрона и других подобных действий не входят в компетенцию Росавиации.

Кроме того, Росавиация призывает соблюдать правила использования воздушного пространства и повышать культуру безопасного пилотирования.