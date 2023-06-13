Ростех передал два вертолета Ми-8МТВ-1 в Якутию по контракту с ГТЛК

Машины будут использоваться для эвакуации пациентов из отдаленных населенных пунктов, а также для перевозки пассажиров и грузов

ТАСС, 13 июня. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал два вертолета Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Полярные авиалинии" в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 - одни из самых востребованных воздушных судов для полярной авиации, они доказали свою надежность даже в самых суровых условиях. Для жителей Крайнего Севера они часто остаются единственным транспортом. "Восьмерки" способны садиться даже на необорудованные площадки, например, в тундре - для медицинской эвакуации оленеводов. Сегодня Казанский вертолетный завод продолжает плановые поставки вертолетной техники по контракту с ГТЛК. Заказчику передано 14 винтокрылых машин из 26", - отметил гендиректор КВЗ Владимир Гинсбург.

Вертолеты отправятся в Республику Саха (Якутия) и будут эксплуатироваться для эвакуации пациентов из отдаленных населенных пунктов, а также для перевозки пассажиров и грузов.

В Ростехе отметили, что вертолеты могут быть дополнительно оснащены топливными баками емкостью до 915 л для увеличения максимальной дальности полета до 1050 км. Всего в парке "Полярных авиалиний" теперь числится 12 Ми-8МТВ-1.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два КБ, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, МВД РФ, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.