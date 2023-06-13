Дальневосточным муниципалитетам выделят 3 млрд рублей на проекты по благоустройству

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что для Дальнего Востока конкурс в этом году проводился отдельно

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Муниципалитетам Дальнего Востока, победившим в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, выделят 3 млрд рублей на воплощение этих идей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Победителями стали 32 муниципальных образования округа. Сегодня выделим им более 3 млрд рублей на воплощение в ближайшие 2 года идей по обустройству парков, скверов, набережных и других общественных пространств, где людям будет приятно жить, работать и отдыхать", - сказал он.

Мишустин напомнил, что для Дальнего Востока конкурс в этом году проводился отдельно. К участию в нем пригласили города с населением до 250 тыс. человек, а также поселения, где есть более 5 тыс. жителей.

"Важно делать все необходимое, чтобы повышать качество жизни граждан в этих российских субъектах, создавая там комфортную и безопасную среду", - подчеркнул премьер.