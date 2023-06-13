"Газпром нефть" внедрила в аэропорту Пулково сервис моментальной оплаты авиазаправки

Блокчейн-платформа позволяет сократить время взаиморасчетов с 4-5 дней до 15 секунд

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" внедрила в международном аэропорту Пулково собственную цифровую блокчейн-платформу Smart Fuel для моментальной оплаты заправки самолетов. Она позволяет сократить время взаиморасчетов с 4-5 дней до 15 секунд, сообщили в компании.

"Газпром нефть" отметила, что рейсы с участниками Петербургского международного экономического форума станут первыми самолетами в Пулково, которые компания заправит с помощью блокчейн-системы. В компании добавили, что цифровой сервис - полностью российская разработка.

"В основе новой платформы расчетов использованы алгоритмы смарт-контрактов, которые сохраняют информацию о совершенных операциях и их участниках. Заявка на заправку, оплата и обмен цифровыми отчетными документами по российским налоговым стандартам происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. "Газпром нефть" провела с помощью блокчейн-системы уже более 15 тыс. заправок в российских аэропортах", - отметили в компании.

Генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров отметил, что цифровая система компании - первый в авиации успешный опыт интеграции технологии блокчейн в процесс заправки самолетов "в крыло". Благодаря ей обеспечивается высокий уровень информационной безопасности, а межрейсовое обслуживание самолетов ускоряется до 10%.

"Система Smart Fuel была представлена в 2021 году как раз на Петербургском международном экономическом форуме, и на сегодняшний день она действует в 20 крупнейших аэропортах страны. Планируем и дальше расширять географию нашей блокчейн-платформы и подключать новых партнеров из числа авиакомпаний и российских банков", - напомнил он.