Цена бензина Аи-95 впервые поднялась выше 65 тыс. рублей за тонну

Она выросла за день на 1,36%, что стало новым рекордом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России пятый день подряд обновляет исторический максимум, по итогам торгов во вторник его стоимость впервые поднялась выше 65 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 1,36%, до 65,375 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут в последний торговый день прошлой недели, 9 июня, - тогда стоимость Аи-95 достигла 64,498 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,2%, до 56,650 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,19%, до 50,901 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 1%, до 15,534 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов выросла на 1,5%, до 65,05 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) увеличилась на 0,42%, до 26,171 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 1,99%, до 20,96 тыс. рублей за тонну.