Торговые палаты Китая, Монголии и России намерены активизировать сотрудничество

Руководители палат трех стран Сергей Катырин, Отгондаваагийн Амартувшин и Чжан Шаоган подписали совместную декларацию о сотрудничестве в экономике и торговле

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Руководители торговых палат России, Монголии и Китая Сергей Катырин, Отгондаваагийн Амартувшин и Чжан Шаоган подписали совместную декларацию о сотрудничестве в экономике и торговле по итогам прошедшего в Улан-Баторе XVI Объединенного торгово-экономического форума Монголии, России и Китая. Документ предусматривает активизацию сотрудничества в рамках ранее подписанных трехсторонних соглашений, сообщил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"Была подчеркнута необходимость по активизации дальнейшего интенсивного трехстороннего сотрудничества между палатами в вопросах реализации созданной в 2015 году программы "Развитие дорожной карты сотрудничества между Монголией, Россией и Китаем" и последующей программы 2016 года "Проект создания экономического коридора между Монголией, Россией и Китаем", - сказал Катырин.

По его словам, стороны подтвердили решимость содействия сотрудничеству представителей бизнеса трех стран, организации регулярных трехсторонних мероприятий, инвестициям в инфраструктуру, развитию свободных экономических зон, снижению тарифных барьеров. Кроме того, планируется разработать новые приграничные туристические маршруты.

Как отметил Катырин, особое внимание стороны уделили развитию Монголии. Представители трех стран решили, основываясь на особенности ее географического положения, развивать сотрудничество в сфере международного транзитного транспорта. Кроме того, было принято решение содействовать доступу монгольских мясных и молочных продуктов на рынки России и Китая.

Торгово-промышленные палаты трех стран также намерены осуществлять обмен опытом в сфере цифровых технологий, предусматривающих внедрение инновационных моделей нового поколения для членских компаний и организаций.