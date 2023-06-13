Прототип нейросети "Жириновский" представят на ПМЭФ-2023

Алгоритм нейросети успешно прошел первичное обучение на массиве научных публикаций, интервью и телевизионных выступлений Владимира Жириновского

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. ЛДПР представит рабочий прототип нейросети "Жириновский", обученной на публикациях и выступлениях политика, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЛДПР.

"На ПМЭФ-2023 15 июня состоится первая презентация возможностей будущей российской нейросети "Жириновский". Будет впервые представлен ее рабочий прототип. Создаваемый партией ЛДПР алгоритм скажет свои первые слова, ответит на первые вопросы", - сказано в сообщении.

В ЛДПР отметили, что алгоритм нейросети успешно прошел первичное обучение на массиве научных публикаций, интервью и телевизионных выступлений основателя партии Владимира Жириновского. Суммарно за два месяца было обработано порядка терабайта видео, текстов, изображений.

"В результате создана текстовая версия алгоритма, а также голосовая диалоговая модель и логический модуль. Аналитический модуль сейчас в разработке. Мы пока не решили, нужно ли делать голосовую диалоговую функцию общедоступной", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что есть "риск появления огромного количества фейков".